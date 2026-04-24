Kostenlose Parkplätze in der Nähe der Landauer Innenstadt sind rar. Eine der wenigen Möglichkeiten liegt an der Zweibrücker Straße, auf der Seite des katholischen Altenzentrums gegenüber des Friedhofs. Hier kosten die 56 Parkplätze noch kein Geld – und sind möglicherweise auch deshalb stets belegt. Das soll sich nun ändern.

16 Parkplätze fallen weg

Aber keine Sorge: Bezahlen muss man auch dann nichts. Aber: 32 der Parkplätze sollen künftig nur noch mit Parkscheibe für zwei Stunden genutzt werden dürfen, damit Menschen, die den Friedhof oder die Seniorenresidenz ansteuern, auch eine Chance auf einen Stellplatz haben. Dauerparkplätze, die ganztägig genutzt werden können, stünden am Westbahnhof zur Verfügung, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Gleichzeitig werden aber auch Parkplätze entfernt.

Die 16 Längsparkplätze an der Zweibrücker Straße sollen weg. Sie liegen teils auf dem Gehweg, der deshalb nicht mehr breit genug ist. Darüber hätten sich auch schon Friedhofsbesucher beschwert, so die Stadt. Außerdem könne ohne die parkenden Autos der Verkehr in der Straße besser fließen, argumentiert die Verwaltung. Die Entscheidung trifft der Bauausschuss in seiner Sitzung Anfang Mai.