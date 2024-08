Jetzt ist Queichheim dran. Das nächste Landauer Stadtdorf feiert von 30. August bis 1. September auf dem Festplatz vor der Turnhalle. Den offiziellen Startschuss für die „Quächemer Kerwe“ geben Beigeordnete Lena Dürphold, die stellvertretende Ortsvorsteherin und Kulturkreisvorsitzende Annette Krohmer sowie die Landauer Weinprinzessin Jasmin II. am Freitag um 18 Uhr. Den musikalischen Part übernimmt die Kultuskapelle Offenbach. An allen Veranstaltungstagen warten unter den Kastanienbäumen dank Fußballverein, Turnverein, Freiwilliger Feuerwehr und katholischer Kita Köstlichkeiten aus Küche und Keller auf die Besucherinnen und Besucher. Der Kulturkreis Queichheim hat ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Am Samstag ab 11 Uhr gibt es ein Bikertreffen in Queichheim. Ab 20 Uhr sorgt die Band Friends für Stimmung. Der Kerwesonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz. Anschließend gibt es bis 15 Uhr ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Torwandschießen, Löschspaß und vielem mehr. Danach können sich die kleinen Gäste sich auf Karussellfreifahrten freuen und die größeren auf das Kerwespiel des FV Queichheim gegen den SV Dammheim um 15 Uhr auf dem Sportplatz.