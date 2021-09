Der Kinderschutzbund Landau-SÜW und der Jugendbeirat der Stadt Landau laden für Freitag, 14 bis 18 Uhr, in Haus der Jugend, Waffenstraße 5, zur Kinder- und Jugendwahl ein. Am 26. September ist Bundestagswahl – was wünschen sich Kinder und Jugendliche und wo würden sie ihre Kreuzchen setzen, wenn sie mitentscheiden dürften? Das soll herausgefunden werden. Mitmachen können alle Landauer bis 18 Jahre.

Organisiert und getragen wird die Initiative U18-Wahl vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundesjugendring, den Landesjugendringen, vielen Jugendverbänden und dem Berliner U18-Netzwerk. Weitere Informationen im Netz unter www.u18.org.