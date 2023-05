Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landauerin Mery Gawlick sucht ihren Traumprinzen. In der Dating-Show „Take me out“, deren Staffelfinale am Samstag auf RTL übertragen wird, versuchen Singlemänner bei einer Gruppe von 30 Frauen zu landen. Wer nicht passt, wird knallhart abserviert. Gawlick will lieber auf den Richtigen warten, als den Nächstbesten zu nehmen.

Wer Probleme damit hat, einen Korb zu bekommen, ist bei „Take me out“ an der falschen Adresse. Pro Folge buhlen drei Männer um die Gunst von 30 Frauen. Wenn das Aussehen und