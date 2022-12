Nach knapp zwei Jahren und rund 130.000 verabreichten Impfungen ist der letzte Tag der kommunalen Impfstelle des Kreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gekommen. In ihr werden am Donnerstag, 8. Dezember, zum letzten Mal Corona-Schutzimpfungen verabreicht.

Die zentrale Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände war auf Druck von Kreis und Stadt eingerichtet worden, nachdem es zunächst nur eine gemeinsame Impfstelle mit dem Kreis Germersheim in Wörth geben sollte. Sie war Anfang 2021 zunächst als Landesimpfzentrum eröffnet und nach der vorübergehenden Schließung als Kommunale Impfstelle am gleichen Ort teilweise reaktiviert worden. Zuletzt hatte sich Landrat Dietmar Seefeldt beim Land vergeblich für eine Verlängerung eingesetzt.

Er und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch nannten es ärgerlich, dass sowohl der bevorstehende Umzug als auch der künftige Betrieb der Einrichtung beim Gesundheitsamt umsonst geplant worden seien. Staatliche Impfstellen hätten auch in Zukunft ein noch stärkerer Vorsorge-Baustein der öffentlichen Gesundheitsversorgung sein können.

Sie lobten aber auch, dass die Einrichtung rund zwei Jahre lang mit großem Erfolg betrieben worden sei und den Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Kreis ein niedrigschwelliges Impfangebot gemacht habe. Das Inventar wird, wie vom Land gewünscht, zunächst eingelagert. Der Rückbau soll noch im Dezember erfolgen.

Die Impfstelle ist am Donnerstag, 8. Dezember, noch von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet.