Nun gibt es einen Starttermin für das Altstadt-Shuttle in der Landauer Innenstadt: Der kostenlose Bus soll seine erste Runde um die Fußgängerzone am Montag, 17. August, fahren. Das teilen Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) und der ÖPNV-Beauftragte Stefan Grewenig auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Ob es wirklich zum anvisierten Termin klappt, sei noch nicht 100-prozentig sicher, sagt Grewenig. Der Bus solle erkennbar sein und müsse beklebt werden, es könne zu einem oder zwei Tagen Verzögerung kommen. Der Altstadt-Shuttle geht auf eine Idee des Landauer Oberbürgermeisters Thomas Hirsch (CDU) zurück. Mit dem Shuttle sollen der Wegfall von Parkplätzen und die Verkehrsberuhigung in der Landauer Innenstadt kompensiert werden. Er soll im 20-Minuten-Takt fahren und Menschen von den größeren Parkplätzen wie dem Alten Messplatz oder dem Parkplatz am Westbahnhof in die City und zurück bringen. Kosten: rund 240.000 Euro. Er kann 41 Menschen auf Sitzplätzen und 63 weitere auf Stehplätzen transportieren. Geplant war, dass der Bus Anfang April startet – doch wegen der Coronakrise wurde der Start verschoben.