Der Stadtrat wird am Dienstag, 17. November, aller Voraussicht nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung folgen, den Altstadt-Shuttle zum Fahrplanwechsel im Öffentlichen Personennahverkehr nur noch an Freitagen und Samstagen durch die Innenstadt zu schicken.

Mobilitätsdezernent und Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) will den umstrittenen Test dann Mitte Februar beenden und die Idee eines kostenlosen Innenstadt-Shuttles bei der Ausschreibung des Linienbündels „Landau 2022 – 2031“ im November 2021 neu überdenken. Der ticketlose Shuttle, der im 20-Minuten-Takt seine Runden durch die Innenstadt drehte, wurde nicht so angenommen, wie die Verwaltung dies erhofft hatte. Fast die Hälfte aller Nutzer stiegen freitags und samstags ein, informierte Hartmann vor wenigen Tagen den Mobilitätsausschuss.

Anreiz, Bus zu fahren

Die Diskussion über den Altstadt-Shuttle in Landau ist auch ein Disput über das Park- und Einkaufsverhalten von Autofahrern. Kritiker wie Florian Maier (SPD) meinen, die fehlende Akzeptanz liege an der Route: Man hätte den Neuen Messeplatz und den Hauptbahnhof einbinden müssen. Laut Lea Heidbreder (Grüne) ging es auch um die positive Idee, Leuten einen Anreiz zu geben, Bus zu fahren. Andreas Hülsenbeck (CDU) erwähnte, die meisten positiven Reaktionen habe es von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gegeben.

Mal schnell einkaufen

Wenn die Leute durch die Stadt gefahren würden, gehe Kaufkraft verloren, sagte Magdalena Schwarzmüller. Für die Freien Wähler ist durch die Streichung der Parkplätze in der Königstraße laut Michael Dürphold der Vorteil verloren gegangen, „mal schnell nach Landau zu fahren und schnell einzukaufen“. Das kommentierte Ralf Bernhard vom Bauamt mit dem Hinweis, keiner seiner Bekannten aus Herxheim fahre die Königstraße an in der Hoffnung, dort einen Parkplatz zu finden, sondern parke direkt auf dem alten Messplatz. „Schnell, schnell“ stärke den Einzelhandel nicht, meinte Heidbreder, die Leute bräuchten Einkaufserlebnisse.

Info

Der öffentliche Teil der Stadtratssitzung am Dienstag, 17. November, in der Festhalle beginnt um 17 Uhr.