Ab sofort ist der Altstadt-Shuttle nur noch freitags und samstags unterwegs. Kostenlos können sich Bürger seit Mitte August durch die Innenstadt kutschieren lassen. Trotz kostenloser Tickets ist das Angebot nicht so stark angenommen worden, wie es die Stadtspitze erhofft hatte. Am 13. Februar 2021 wird die Linie ganz eingestellt. Bis dahin dreht der Shuttle ab dem alten Messplatz weiter seine Runden durch die Innenstadt, mit unverändertem Fahrplan: an beiden Tagen fährt der Bus von 9.45 bis 22.05 Uhr. Ob und welche Folgen ein für diese Woche erwarteter harter Lockdown für den Altstadt-Shuttle hätte, ist noch nicht bekannt. Der Bustransfer sollte den Menschen das Einkaufen in der City schmackhafter machen. Er war eine Reaktion auf die Kritik an der Streichung von Parkplätzen in der Königstraße, nachdem die für gegenläufigen Radverkehr geöffnet wurde. Mit dem Start des Shuttles hatte die Stadt das Parken auf dem alten Messplatz samstags kostenfrei gestellt, diese Regelung gilt bis 9. Januar.