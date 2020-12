Der Landauer Altstadt-Shuttle, der in dieser Woche nur noch am Freitag und Samstag ab altem Messplatz durch die Innenstadt fahren sollte, wird bis 10. Januar komplett angehalten. Nachdem die meisten Geschäfte gezwungenermaßen im Lockdown sind, erübrigt sich das kostenlose Angebot der Stadt. Wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft in Annweiler mitteilt, sollten Fahrgäste auf die Buslinien 535 und 537 ausweichen. Im Zuge der verschärften Corona-Regelungen ergeben sich bis voraussichtlich 10. Januar auch Einschränkungen im Spätbusverkehr der Linien 520, 531, 538 und 539. Die jeweils letzten regulären Fahrten an späten Freitag- und Samstagabenden wurden gestrichen.