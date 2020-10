Die Koalition aus Grünen, CDU und FDP möchte untersuchen, wie mit dem Altstadt-Shuttle weiter verfahren wird. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Bürger das kostenlose Angebot der Stadt kaum annehmen.

Die einen haben es von Anfang an gewusst, andere waren offener und kommen jetzt ins Grübeln: Der Altstadt-Shuttle als wichtiger Baustein im Koalitionsvertrag von Grünen, CDU und FDP im vergangenen Jahr auf den Schild gehoben, erfüllt die Erwartungen auch zwei Monate nach dem Startschuss nicht.

Der Bus startet werktäglich um 11 Uhr am alten Messplatz und fährt im 20-Minuten-Takt kostenlos verschiedene Haltepunkte in der Innenstadt ab. Mit dem Angebot wollte die Koalition den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen und den Wegfall von Parkplätzen hauptsächlich in der Königstraße kompensieren.

Ende der Woche besser genutzt

Seit dem 17. August ist der Bus unterwegs. Die Resonanz ist schwach, freitags und samstags steigen mehr Leute ein, heißt es im Rathaus. Das berichten auch Vertreter der Koalition, die nun evaluieren wollen, wie mit dem Shuttle-Betrieb weiter verfahren wird.

„Aus unserer Sicht stellt der Altstadt-Shuttle einen fortschrittlichen Beitrag zur Unterstützung des Einzelhandels, eine Kompensationsmaßnahme für räumlich verlegte Parkplätze und einen Beitrag zur Verkehrswende dar“, schreiben Susanne Burgdörfer und Andreas Hülsenbeck für die CDU-Stadtratsfraktion. Sie verstehen den Shuttle vor allem als Hilfe für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen.

„Wir wünschen uns, dass dieses Angebot noch bekannter wird, damit es gut angenommen wird und viele davon profitieren“, führen die Christdemokraten weiter aus. Sie nehmen an, dass die durch Covid-19 verursachte Situation ein Hemmnis ist. Sie wollten aber keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Die Leute müssen sich dran gewöhnen

Für Lea Heidbreder von den Grünen ist diese ursprüngliche CDU-Idee auch der Einstieg in einen ticketlosen öffentlichen Nahverkehr. „Es braucht allerdings Zeit bis neue Angebote beim öffentlichen Verkehr angenommen werden.“ Der Altstadtshuttle hätte zudem schwierige Startbedingungen gehabt: Gerade die trockene und warme Wetterlage der zurückliegenden Wochen habe eher zu einem Spaziergang als zum Nutzen des Shuttles angeregt. Die Menschen müssten sich an die neuen Möglichkeiten gewöhnen, und dies benötige Zeit, meint auch Jochen Silbernagel für die FDP.

SPD-Fraktionsführer Florian Maier macht sich über den Shuttle lustig und hat bereits betont, für ihn ist das Projekt gestorben.