Am Samstag wurden auf dem Grünstreifen unmittelbar neben dem direkten Verbindungsweg zwischen Klingenmünster und Göcklingen (Sperberbaum) acht Altreifen entdeckt, die ein Unbekannter dort hingeworfen hat. Die Reifen sind von den Felgen geschnitten und liegen lose am Wegrand. Wer sachdienliche Hinweise auf den Umweltsünder geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder der Gemeinde Klingenmünster in Verbindung setzen.