Wegen Corona werden die Altkleidercontainer derzeit stark frequentiert. Der DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße bittet darum, Spenden erst später abzugeben. Zwar halte das DRK an der regelmäßigen Leerung fest, dennoch bittet es die Bürger um Mithilfe, „damit die Situation an den Abgabestellen nicht eskaliert“. Viele Menschen nutzten die Corona-Isolation, um ihre Schränke auszumisten. Dadurch sei das Aufkommen an Kleiderspenden, aber leider auch die illegale Entsorgung von Rest- und Sperrmüllanteilen in den Alttextilcontainern stark gestiegen. Erschwerend komme hinzu, dass andere Unternehmen ihre Sammlung bereits eingestellt hätten.

Das DRK bittet darum, Kleiderspenden, wenn möglich, erst in drei bis vier Monaten abzugeben. Bis dahin sollten sie trocken und staubfrei verpackt werden. In den Container gehören nur tragfähige Kleidung und Schuhe sowie gut erhaltene Haushaltstextilien. Wenn der Alttextilcontainern voll ist, sollten Spender die Textilien nicht daneben abstellen, da diese sonst der Witterung ausgesetzt sind oder geklaut werden könnten, wie das DRK hinweist.