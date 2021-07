Die Stiftskirchengemeinde bietet in Kooperation mit Karin Finsterbusch, Professorin für Altes Testament an der Uni Landau, eine Veranstaltungsreihe an. An mehreren Abenden gibt die Professorin Einblicke in Entstehungszeit und literarische Qualitäten ausgewählter Texte aus dem Alten Testament. Auch die Frage nach dem Sinnpotential dieser Erzählungen soll nicht zu kurz kommen. Dazu gehört auch die Frage, was sie uns noch heute sagen können, wo und wie sie zu „Texten für das Leben“ werden können. Die Veranstaltungsreihe umfasst vier Termine und beginnt am Freitag, 3. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Stiftskirche. Der Eintritt ist frei.