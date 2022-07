Der Landauer Zoo hat sich an einem Forschungsprojekt der Species360 Conservation Science Alliance und der University of Southern Denmark zum Alterungsprozess bei Schildkröten beteiligt.

In der im Fachmagazin Science publizierten Studie wurde gezeigt, dass bestimmte Tierarten, wie Wasser- und Landschildkröten, langsamer altern oder sogar gar nicht altern, wenn sich ihre Lebensbedingungen verbessern, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine der Grundannahmen ist, dass alle Lebewesen mit dem Alter schwächer und weniger leistungsfähig werden. In der Wissenschaft wird dies als „Seneszenz“ bezeichnet. Von 52 Schildkrötenarten zeigten 75 Prozent eine extrem langsame Seneszenz, während 80 Prozent eine langsamere Seneszenz aufweisen als der moderne Mensch. „Wir haben herausgefunden, dass einige dieser Arten ihre Alterungsrate als Reaktion auf die verbesserten Lebensbedingungen in Zoos und Aquarien im Vergleich zum natürlichen Lebensraum verringern können“, sagt Dalia Conde, Wissenschaftsdirektorin bei Species360. Der Landauer Zoo als wissenschaftliche Einrichtung hatte dem Projekt Daten zur Verfügung gestellt. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Daten, zu dieser Studie beigetragen und den Forscherinnen und Forschern geholfen haben, die Alterung dieser Arten besser zu verstehen“, sagt Zoodirektor Jens-Ove Heckel.