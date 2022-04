Der Verein Silberstreif – gegen Altersarmut sucht neue Paten. Die Paten spenden ein Jahr lang 25 Euro pro Monat und beschenken damit bedürftige ältere Menschen, sagt Vorsitzende Christine Baumann.

Was das Geld den Senioren helfen kann, erklärt Baumann an zwei Beispielen. Das ist die Frau, die sich dank der Spenden erlauben konnte, ab und an mit Freunden einen Kaffee trinken zu gehen. Ein Mann war ohne die Patenschaft über zehn Jahre lang ohne Haarschnitt ausgekommen – den er sich nun habe leisten können. Er fühle sich fast wie ein neuer Mensch, so Baumann. Das Geld aus den Patenschaften werde auf die Sozialleistungen nicht angerechnet. Im nun auslaufenden Paten-Jahr seien über 140 Helfer gefunden worden.

Kontakt

Wer Pate werden möchte, kann mit dem Verein Silberstreif über Telefon 06341 266 5594 oder per E-Mail an info@silberstreif-landau.de Kontakt aufnehmen. Weitere Infos im Netz unter silberstreif-landau.de.