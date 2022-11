Der Silberstreif hat eine Winteraktion gestartet. Damit möchte der Verein gegen Altersarmut in Landau in Zeiten von hohen Energiepreisen und Inflation bedürftigen Menschen eine weitere Stütze bieten.

Was im Winter auf uns zukommen wird, wissen wir alle nicht. Gerade ältere bedürftige Menschen hätten da große Sorgen, sagt die Silberstreif-Vorsitzende Christine Baumann laut Pressemitteilung. „Können die geplanten Gas- und Strompreisbremsen viel von dem auffangen, was bei den Energiekosten droht? Sind die zu erwartenden Nachzahlungen und die kommenden Abschlagszahlungen bei Strom und Gas überhaupt zu schaffen? Und die Lebensmittel werden schon derzeit immer teurer.“

Der Silberstreif wolle mit seiner gezielten Winteraktion vorbereitet sein, so Baumann. Deshalb bietet der Verein eine neue, speziell auf das Thema Energiekosten zugeschnittene Beratung an. Man wolle „ältere bedürftige Menschen individuell beraten, sie begleiten und, wenn nötig, gezielt unterstützen“. Baumann betont aber, dass Menschen, die die Kosten für Energie nicht mehr stemmen könnten, zuerst beim Sozialamt vorstellig werden müssten. Erst, wenn von dort keine Unterstützung möglich sei, könne der Verein Silberstreif helfen. Auch während der Winteraktion gilt: Aktuelle Nachweise des Grundsicherungs- beziehungsweise Rentenbescheids müssen beim ersten Kontakt mitgebracht werden. Grundsätzlich sagt Baumann: „Ältere Menschen dürfen nicht frieren oder vor einer Stromsperre zittern müssen.“

Lebensmittelgutscheine werden wieder ausgegeben

Den immer weiter steigenden Lebensmittelpreisen will der Silberstreif gezielt mit Lebensmittelgutscheinen begegnen. Dieses Angebot habe es während der Corona-Pandemie und noch bis zum vergangenen Jahr gegeben, erklärt Baumann. „In diesem Jahr gab es das bisher nicht mehr, weil es einfach unser Budget gesprengt hat.“ Weil mittlerweile mehr Spenden beim Verein eingegangen seien, könnten im Zuge der Winteraktion wieder Lebensmittelgutscheine ausgegeben werden. „Für konkrete Hilfe und Unterstützung muss allerdings auch hier die Bedürftigkeit nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden“, so Baumann.

Um die Hilfen zu stemmen, ist der Verein Silberstreif auf Spenden angewiesen. Diese seien das „Fundament unserer Arbeit“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite. „Wir können auch von vielen gezielten Einzelspenden profitieren“, betont Baumann und erwähnt als Beispiel eine „Energiespende“ in Höhe von 5500 Euro, die neun regionale Zonta-Clubs für die Zielgruppe Frauen zur Verfügung gestellt haben.

Info

Das Silberstreif-Büro am Stiftsplatz 9 ist dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auch unter Telefon 06341 2665594, per E-Mail an info@silberstreif-landau.de und unter www.silberstreif-landau.de