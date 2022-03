Bad Bergzabern Weg ist es, das Nebengebäude der Altenbergschule in Bad Bergzabern. In der vergangenen Woche fand der vorgesehene Abriss statt.

„Mit drei Tagen Arbeitszeit verlief der Abbruch des Gebäudes etwas schneller als geplant“, berichten Landrat Dietmar Seefeldt. Bereits seit 2018 war das Nebengebäude auf dem Gelände der Altenbergschule wegen Einsturzgefahr gesperrt. Da verschiedene Maßnahmen den Zustand des Gebäudes nicht verbessern konnten und sich eine Sanierung als unwirtschaftlich erwiesen hat, hatte der Kreistag Ende 2020 der Errichtung eines Neubaus zugestimmt. In dem Neubau sollen unter anderem zwei Lagerräume integriert werden. Zudem sind die in Containern untergebrachten Schülertoiletten dort eingeplant. Auch sind ein Mehrzweckraum sowie ein Raum für die Ganztagsschule und ein PC-Saal vorgesehen.

Zurückzuführen ist der desolate Zustand des Nebengebäudes laut Seefeldt auf Erdbewegungen im Untergrund. Der Berghang, an dem die Schule liegt habe nachgegeben. Die restlichen Teile des Gebäudes seien davon jedoch nicht betroffen. Bereits im Vorfeld hatten vorbereitende Maßnahmen für den Abriss stattgefunden. So wurde eine luftdichte Schleuse eingerichtet, damit während der Arbeiten keine Schadstoffe in die Außenluft gelangen. Insbesondere wegen des starken Winds musste die Baustelle während der Abrissarbeiten mit Hilfe von Wasserschläuchen nass gehalten werden, um den Staub zu binden.

Die Altenbergschule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße. Schüler, die aufgrund verschiedener persönlicher Lebensumstände in anderen Schulen nicht angemessen gefördert werden können, besuchen diese Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Aktuell werden in der Altenbergschule 79 Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse unterrichtet.