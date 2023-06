Der Ortsteil Alsterweiler feiert am kommenden Wochenende, vom 23. bis 25. Juni, am Alsterweiler Brunnen seine 38. Brunnenkerwe. Eröffnet wird das Fest am Freitag mit einem Festweinanstich. Mit dabei: der Männerchor und Friends of Music der Sängervereinigung. Für Musik und Stimmung sorgen über die Festtage außerdem DJ Cheesos, die Band „25 in between“ und DJ Ajestro. Gefeiert wird in der Kredenburg und bei der Landjugend. Die Hilfsorganisation Hope, an die der Familienkreis obere Friedhofstraße im letzten Jahr gespendet hat, stellt am Samstag außerdem ihre Arbeit in der Ukraine vor. Kinder dürfen sich am Sonntag über eine Hüpfburg und Kinderschminken freuen. Zudem gibt es einen Flohmarkt und eine Führung durch den Ort sowie einen Vortrag zum Thema „Auswanderungen aus Alsterweiler“.