Zahlreiche Landauer drängten sich am 10. Mai 1933 auf dem damaligen Paradeplatz. Sämtliche Schulen mit ihrem Lehrpersonal waren zudem angetreten. Alle wohnten einem „Schauspiel“ bei, das damals zeitgleich in fast allen Städten des Deutschen Reiches ablief: der Verbrennung von „Schundliteratur“.

Bereits kurz nach dem 30. Januar 1933 hatte die Verfolgung der politischen Opposition begonnen. Mit der Bücherverbrennung im Mai unternahmen die damaligen neuen Machthaber einen weiteren Schritt zur Entmündigung und Entrechtung. Das Verbrennen von Literatur hat dabei eine historische Tradition. Bereits in der Bibel, in Apostelgeschichte 19, 19, wird eine Bücherverbrennung erwähnt.

Es ist nicht bekannt, woher die Bücher kamen, die in Landau zum Paradeplatz geschafft wurden. Eine Stadtbücherei gab es noch nicht, nur zwei konfessionelle Einrichtungen: die Bücherei des Gewerbevereins und die mehr als 4000 Bände umfassende Sammlung der Buchhandlung Lang. Am ehesten dürften die Bücher aus der Sammlung der sozialistischen Arbeiterjugend gestammt haben, über die der „Kampfbund für deutsche Kultur“ am 15. September 1933 in einem Vermerk berichtete, die Bücherei sei „vernichtet worden, da vollkommen wertlos“.

Was der Landauer Anzeiger berichtet

Der Chronist könnte die Szene auf dem Paradeplatz nicht besser schildern als der Landauer Anzeiger vom 11. Mai: „Gestern fand auf dem Paradeplatz eine Kundgebung der Hitlerjugend statt, bei der die gesammelte Schundliteratur und mehrere kommunistische und schwarz-rot-goldene Fahnen verbrannt wurden. Der Führer der bayerischen Hitlerjugend Klein-München, Kreisleiter Kleemann, Sturmbannführer Keim, Unterbannführer Müller, 3. Bürgermeister Schaaf, sämtliche Schulen mit ihrem Lehrpersonal und eine große Zuschauermenge hatten sich zu diesem denkwürdigen Akt eingefunden. Unterbannführer Müller verbreitete sich über den Sinn der Veranstaltung, bei der in feierlicher Weise der Trennungsstrich zwischen vergangenen schmachvollen Jahren und dem Aufbruch des Dritten Reiches gezogen werden solle. Allen Schmutz und Schund aus der Zeit der Erniedrigung Deutschlands zu vernichten und die deutsche Jugend wieder aufwärts zu führen und ihr wieder ein Ideal zu geben, sei eine dankbare Aufgabe der nationalsozialistischen Führung. Die Hitlerjugend wolle bahnbrechende Arbeit leisten und die Grundlage bilden für die Zukunft der Nation.“

Weiter heißt es: „Auf der Straße vor der Kommandantur wurde nun der Haufen Schundliteratur, vornehmlich kommunistische und marxistische Hetz- und Schmähschriften unter anderem angezündet. Unterbannführer Müller warf dann vom Balkon der Kommandantur aus kommunistische und schwarz-rot-goldene Fahnen unter Beifallklatschen der Mengen in die Flammen. Das Horst-Wessel-Lied bildete den Abschluss des feierlichen Aktes.“

Anweisungen für die Praxis

Lange kann die Aktion nicht gedauert haben. Am Nachmittag hielt bereits „die Hanomag-Karawane“ auf dem Platz, um für ihre Fahrzeuge zu werben. Dem Akt folgte die bürokratische Abwicklung. Reichsweit gab es für die Bürgermeisterämter, die Fraktionsführer der nationalen Parteien und für die Leiter der Volksbüchereien Anweisungen für die Praxis. „Die Büchereien gelten als Grundlagen der gesamten völkischen Bildungsarbeit und sind als Gemeingut des Volkes zu werten“, hieß es da.

Das im Jahre 1937 von der Stadtverwaltung ausgestellte Zeugnis für die damalige Büchereileiterin der NS-Kulturgemeinde Lilian Schulz erhellt die Umwandlung der Bücherei in eine Parteibibliothek: „In den ersten zweieinhalb Jahren, die dem ersten Aufbau einer nationalsozialistischen Bücherei in Landau überhaupt galten, war die weitaus schwierigste Aufgabe zu leisten, zumal es zu Beginn noch jeglicher Richtlinien mangelte und nur Bestände verschiedener Vereins- und Bezirksbüchereien einer vergangenen Zeit vorhanden waren, die durch Hinzunahme einiger Exemplare des Buches Mein Kampf äußerlich als nationalsozialistisch hatten gelten sollen.“

Zwei Listen

Als erste Maßnahme und Handreichung wurden zwei Listen publiziert: mit einem Verzeichnis der zu entfernenden Bücher und eine Liste der „anzuschaffenden nationalen Bücher“. Wie unsinnig die Bücherverbrennung war, lässt sich an der Liste mit parteikonformen und „nationalen Schriftstellern“ ablesen. Kaum einer der darin aufgeführten Autoren ist noch bekannt.

In einer spektakulären Aktion hat im Juni 2022 die Autorin Margret Atwood ihr Buch „Tagebuch einer Magd“, das in den USA aus Bibliotheken entfernt wurde, auf feuerfestes Papier drucken lassen. Geist lässt sich eben durch Feuer zwar verbieten, aber nicht vernichten.

An der Stelle der Bücherverbrennung in Landau erinnert seit 2003 eine im Boden eingelassene Gedenktafel an diesen Tiefpunkt deutscher Kultur.