Das Haus zum Maulbeerbaum war seit 1488 eine Herberge im Landauer Stadtzentrum. Es war auch ein Gasthaus für Durchreisende, wie eine Tagebuchnotiz vom 27. Mai 1590 zeigt, auf die der Heidelberger Damian Domke den Verein für Freunde des Hauses zum Maulbeerbaum aufmerksam gemacht hat.

„Mittagspause 1590 im Haus zum Maulbeerbaum“ ist der Titel, den Vereinsvorsitzender Peter Burkhart zur Tagebuchnotiz dazuschreibt. Sie beginnt mit folgenden Worten: „Zu Mittag gegessen haben wir in Landau, welches eine Reichsstadt ist, die der evangelischen Religion anhängt, im Gasthaus zum Maulbeerbaum. Dort steht ein sehr schönes Rathaus, unterhalb dessen ein Bach vorbeifließt. Landau liegt zwei große Meilen von Neustadt entfernt.“

Der Verfasser des Schriftstücks ist der aus Schlesien stammende Amandus Polanus, der zwischen 1561 und 1610 gelebt hat. Er war ein evangelischer Theologe, der in Heidelberg studierte und im Jahr 1590 von dort nach Basel reiste, wo er den Doktorgrad erwarb. 1596 wurde er Professor. Er gilt als bedeutender Vertreter der reformierten Dogmatik in seiner Zeit.

Rathaus hinterlässt Eindruck

Eine der ersten Stationen der Reise, über die er in seinem Tagebuch berichtet, war Landau, wo er am 27. Mai nach morgendlichem Aufbruch in Neustadt ankam. Der Bau und die Lage des Rathauses müssen wohl besonderen Eindruck auf ihn gemacht haben. Es befand sich damals auf der Ecke Stiftsplatz und Marktstraße.

Wie immer registriert er auch, wo er und seine Begleiter gegessen haben, damals im Haus zum Maulbeerbaum. Was dort serviert wurde, teilt er leider nicht mit. Das gewöhnliche Angebot an Speisen in Gasthäusern bestand zu der Zeit aus einer Brühe mit Brot oder Gemüse, gekochtem Fleisch, nochmals Gemüse, einem Mus (Getreidebrei), zuletzt gebratenem Fleisch oder Fisch mit Beigabe von süßem Obst. Die Reihenfolge konnte variieren.

Amandus Polanus war aber sicher auch gehobene Küche gewohnt, denn er war als Hauslehrer und Reisebegleiter eines jungen böhmischen Adligen engagiert, mit dem er zum Beispiel tags zuvor in Neustadt vom pfälzischen Pfalzgrafen Johann Casimir zum Abendessen eingeladen war. Auch im weiteren Verlauf der Reise speiste er immer wieder mit prominenten Persönlichkeiten.