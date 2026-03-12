Wenn Menschen der Alltag alleine zu schwer wird, sind Martina und Johanna Sold da. Mit ihrem Projekt „LebensWert“ möchten sie Menschen zu Hause stärken.

Respekt, Zeit und Zuwendung – darauf kommt es an, sagen Martina und Johanna Sold. Das 2023 von der Mutter-Tochter-Gemeinschaft gegründete Projekt heißt „LebensWert – unterstützt im Alltag“. Derzeit betreuen sie 90 Kunden mit Alltagshilfe; die Altersspanne reicht von acht bis 96 Jahren. Ihr Projekt ist für den Bereich Südliche Weinstraße offiziell anerkannt. Damit sind sie berechtigt, mit den Pflegekassen abzurechnen – auf Wunsch direkt für die Kundschaft. Außerdem sind sie eine anerkannte Beratungsstelle für die Pflegeberatung ab Pflegegrad zwei.

Beide wohnen in Annweiler. Martina Sold arbeitete jahrzehntelang als Krankenschwester, später als Pflegedienstleiterin und Heimleiterin in einer Pflegeeinrichtung. Tochter Johanna Sold studierte Sozialwissenschaften und arbeitete in der Verwaltung von Pflegeeinrichtungen. Prägende Erfahrungen sammelten beide in der Pflege naher Angehöriger – auch der beider Großeltern, den Schwiegereltern von Martina Sold, für die Johanna Sold bis zu deren Tod ihre Arbeit aufgab.

Papierkram ist zusätzliche Belastung

„Wir mussten uns durch den ,Pflegedschungel’ kämpfen und erst einmal herausfinden, welche Unterstützung es gibt“, sagt Johanna Sold. Das sei sehr belastend gewesen, zumal das Budget der Großeltern begrenzt gewesen sei. „Es war für uns nicht einfach. Und für viele Menschen ist es das nicht“, stellten beide fest – und nach der Coronapandemie beschlossen sie, sich selbstständig zu machen und ihr Wissen weiterzugeben.

„Viele wissen gar nicht, was man alles beantragen kann“, sagen sie. Aus eigener Erfahrung wissen sie, wie wichtig es ist, Menschen zu Hause zu stärken – dort, wo sich die meisten am wohlsten fühlen und wo der größte Teil der Pflege geleistet wird. Angehörige wollen sie spürbar entlasten.

Bei der 89-jährigen Anna treffen sich Martina und Johanna Sold und die Mitarbeiterin der RHEINPFALZ. Ihren richtigen Namen möchte Anna nicht in der Zeitung lesen, „damit net gebabbelt werd“. „Ich bin froh, dass ich sie hab“, sagt Anna über die beiden. Sie lebt alleine und wird von ihrer Tochter unterstützt. Ihren Mann, der schwer erkrankt war, pflegte sie viele Jahre bis zu dessen Tod. Heute braucht sie Hilfe bei den schwereren Arbeiten im Haushalt. Besonders angetan ist Anna von „Herrn Peter“, einem Mitarbeiter von „LebensWert“, der ihre Fenster und Böden putzt. „Er butzt schee, er ist ein ganz Lieber“, lobt die 89-Jährige.

Kleine Alltagsdienste für die Kunden

Solche Geschichten gehören zum Alltag von Martina und Johanna Sold. Eine junge Mutter habe während ihrer Chemotherapie Unterstützung erhalten, erzählen sie. Eine weitere Kundin schaffe es morgens erst aus dem Bett, wenn ein Mitarbeiter von „LebensWert“ komme. „Psychische Erkrankungen nehmen zu. Wir haben auch immer mehr junge Kunden“, sagen die beiden.

Das Team begleitet etwa Menschen, die sich allein nicht zum Spazierengehen aufraffen, oder erfüllt kleine Wünsche: Eine Kundin, die das Haus aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlassen kann, bekommt einmal pro Woche frische Brötchen. Eine andere fahren sie ins Café zum Treffen mit ihren Freundinnen und holen sie wieder ab. „Es ist Lebensqualität, die die Menschen dazu gewinnen“, erzählen Martina und Johanna Sold.

Sechs Mitarbeitende stemmen gemeinsam die Betreuung der 90 Kunden. Die Logistik organisiert Johanna Sold – derzeit zusätzlich erschwert durch die zehnwöchige Tunnelsperrung auf der B10 und verstopfte Straßen in Annweiler, Sarnstall und Rinnthal. „Das sind dann bis zu zehn Minuten mehr. Ich hatte schon Bauchschmerzen deswegen, manche Kunden sind sehr auf die Uhrzeiten fixiert“, erzählt Johanna Sold. Wichtig sei der enge, familiäre Austausch im Team – gerade bei schwierigen Fällen oder wenn jemand verstirbt.

Wenn der Alltag allein zu schwer wird

„LebensWert“ bietet zunächst eine kostenlose Beratung an und informiert über die verschiedenen, je nach Fall unterschiedlichen finanziellen Unterstützungsangebote. Auf Wunsch werden Leistungen direkt über Pflege- oder Krankenkasse abgerechnet. Zum Angebot gehören Hilfe im Haushalt wie Kochen, Putzen, Aufräumen oder Wäsche, der Wocheneinkauf oder ein gemeinsamer Stadtbummel. Zudem begleiten sie zu Arztterminen oder Behörden. Neue Mitarbeitende sind willkommen.

Info

Martina und Johanna Sold, Telefon 0160 7177885, E-Mail info@alltagshilfe-lebenswert.de, im Netz www.alltagshilfe-lebenswert.de

