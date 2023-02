Die Alltagshelfer von „hilfsbereit“, deren Dienste mittlerweile mehr als 600 Senioren an derzeit fünf Standorten in der Pfalz in Anspruch nehmen, sind auf Expansionskurs. Ein neues Büro samt Schulungszentrum wurde in der Landauer Königstraße 16 eröffnet.

Michael Zürn hatte das Unternehmen „hilfsbereit“ vor acht Jahren in Annweiler gegründet. „Mehr als 70 Mitarbeiter bieten vielfältige Hilfe im Haushalt, sie unterstützen beim Einkaufen, begleiten Senioren zum Arzt oder stehen einfach für ein gutes Gespräch zur Verfügung“, beschreibt Zürn das Portfolio. Wichtig sei der direkte Draht zu den Senioren. „Dabei legen wir Wert darauf, dass immer dieselbe Person für unsere Senioren da ist und die Alltagshilfe mit Empathie und Sympathie leistet.“

Die Erfahrungen aus der alltäglichen Arbeit fließen auch in die Beratung in den Infobüros ein. Dort seien es nicht nur die Senioren selbst, sondern häufig auch deren Kinder, die sich erkundigen, welche Hilfen ihren Eltern von der Pflegekasse zustehen und wie sie zu beantragen sind. Die Unterstützung durch die Alltagshelfer ist kostenfrei ab Pflegegrad 1.

Neues Büro hat eigenen Seminarraum

Um der gestiegenen Nachfrage nach Alltagshilfe gerecht zu werden, ist man in Landau umgezogen. Von der Königstraße 43 ging es in größere Räume in derselben Straße, Hausnummer 16. Im Erdgeschoss befindet sich dort das Info- und Beratungsbüro, im Obergeschoss ein Schulungszentrum für Mitarbeiter, die dort „weiter qualifiziert und in ihrer Arbeit begleitet und unterstützt“ werden sollen.

Das „hilfsbereit“- Angebot wurde und wird regional weiter ausgebaut. In Annweiler wurden neue Räume bezogen, das Infobüro im Dahner Felsenland finde schon „seit über einem Jahr großen Zuspruch“. Auch in Bad Bergzabern steht seit November 2022 ein Infobüro als Anlaufstelle für Personen mit Unterstützungswunsch zur Verfügung. Im Kreis Germersheim unterstützt bereits seit einem Jahr ein großes Team Senioren. In den Regionen Speyer und Neustadt werden noch in diesem Halbjahr zwei weitere Infobüros eröffnet und es werden auch dort aktive Alltagshelfer von hilfsbereit im Einsatz sein.

Info

Weitere Informationen zu „hilfsbereit“ gibt es unter www.hilfsbereit-alltagshilfe.de oder per Telefon unter 06346 6980819, 06394 3289900, 06343 7069149 und 0178 3040206.