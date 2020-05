Alltagshelden wie Frank Behr und seine Frau werden derzeit überall bejubelt. Beide sind Krankenpfleger. Doch manchmal brauchen auch Helden Hilfe: Den Eltern zweier Kinder ist das gemietete Haus gekündigt worden. In neun Monaten sollen sie ausziehen. Wie geht’s bei der Familie nun weiter?

Abends, wenn der Applaus an den Fenstern langsam verhallt, kehrt Krankenpfleger Frank Behr nach Hause zurück. Er schließt die Tür hinter sich, legt Sorgen und Stress vom Tag ab. Im Reihenhaus in der Straße Im Vogelsang findet er Ruhe, tankt neue Energie, lebt glücklich mit Frau und Kindern. Bis vor Kurzem war das jedenfalls noch so – bevor Behrs Vermieter mitten in der Corona-Pandemie das Mietverhältnis mit der Familie gekündigt hat. „Er hat Eigenbedarf angemeldet. Rechtlich ist das alles korrekt“, erklärt Behr im RHEINPFALZ-Gespräch. Seine Enttäuschung über den Entschluss seines Vermieters hört man ihm aber deutlich an. „Wo ist die Solidarität geblieben, die gerade überall so groß geschrieben wird?“, fragt er und fügt hinzu: „Ich habe große Sorgen, wie ich jetzt für meine Familie ein neues Zuhause finden soll.“

Pandemie sorgt für Ausnahmestimmung

Der Wohnungsmarkt in und um Landau sei bekanntlich auch ohne Corona-Krise schwierig. Vor allem, wenn man ein Haus oder eine Wohnung für vier Personen suche, bemerkt Behr. „Die Tatsache, dass wir in neun Monaten ausziehen müssen, hängt wie ein Damoklesschwert über uns“, beschreibt er die Situation. Das Haus sei 15 Jahre lang sein Rückzugsort gewesen. Wenn er jetzt von einem anstrengenden Arbeitstag zurückkommt, findet er dort keine Ruhe mehr. Stattdessen quälen ihn Zukunftssorgen. „Aufgrund der Pandemie herrscht ohnehin Ausnahmestimmung bei uns. Meine Frau und ich arbeiten beide als Pflegekräfte. Nebenbei wechseln wir uns zuhause beim Lernen mit den Kindern ab. Die Kündigung belastet unsere Situation umso mehr“, sagt der 54-Jährige.

Er und seine Frau sind beide beim Landauer Vinzentius-Krankenhaus angestellt. Zu ihrem Haushalt gehören eine 14-jährige Tochter und ein elfjähriger Sohn. Eine zweite Tochter lebt ebenfalls mit im Haus. Allerdings sei sie mit 25 Jahren schon groß, sagt Behr und lacht. Sie werde sich nun eine eigene Wohnung suchen. Da alle Familienmitglieder durch Schule und Beruf an Landau gebunden sind, suchen sie in der Stadt sowie in der näheren Umgebung nach einem neuen Heim. „Einen Schulwechsel wollen wir unbedingt vermeiden“, erklärt Behr. Weil er und seine Frau außerdem am Rufdienst ihrer Klinik teilnehmen – also bei Notfällen schnell von zuhause aus ins Krankenhaus eilen müssen – käme eine zu große Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort nicht in Frage.

Behr kritisiert das Gesundheitssystem

„In jeder freien Minute suche ich nach Wohnraum. Aber es ist schwer. Und die ganze Situation wirklich absurd“, sagt der Landauer. Was er meint: Jetzt, in der Krise, werde er als Alltagsheld bezeichnet. Menschen dankten ihm und seinen Kollegen klatschend am Fenster. Auch Abgeordnete des Deutschen Bundestags spendeten im Plenarsaal schon Beifall. „Doch wenn der Applaus verhallt, interessiert sich niemand mehr für uns sogenannte Helden. Wir bleiben mit unseren Problemen allein“, erklärt Behr. „Ich stelle außerdem die Nachhaltigkeit dieser Art des Dankes in Frage“, betont er schließlich noch. „Die Tücken des Systems – Personalmangel in der Pflege, Zeitdruck und Mehrbelastung bei gleicher Bezahlung – bleiben auch nach Corona dieselben“, vermutet der Krankenpfleger. Er wisse nicht, was ihn gerade mehr enttäuscht, die Politiker oder die Wohnungskündigung, sagt er. Für die „überwältigende“ Hilfsbereitschaft der Landauer sei er dankbar. Seine Familie trägt gespendete Stoffmasken, die Kinder hätten sich sehr über gespendete Osterhasen gefreut.

Vom Klatschen allein könne er seine Probleme jedoch nicht lösen – also keine Wohnung finden. „Aber vielleicht hat irgendjemand zufällig Wohnraum für uns. Oder kennt jemanden, der eine Wohnung oder ein Haus in oder um Landau vermietet“, merkt Behr an. Er sei für jegliche Tipps sehr dankbar. Zu erreichen ist der Familienvater per E-Mail an frank.behr50@gmail.com.