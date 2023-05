Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie läuft eigentlich die Wohnungssuche von Frank Behr? Dem Krankenpfleger und seiner Familie war im April, mitten in der Corona-Pandemie, das gemietete Haus gekündigt worden. Plötzlich brauchte der Alltagsheld selbst Hilfe. Und bekam sie.

In ihrem Keller stapeln sich bereits die ersten Umzugskartons. Frank Behr, seine Frau und die Töchter verpacken ihr Leben in Pappkisten. 15 Jahre lang hat die fünfköpfige Familie in einem