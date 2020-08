Ist das Kunst? Oder kann das weg? Wie eine Installation wirkt das, was RHEINPFALZ-Leser Martin Lorenz in der Kraftgasse in Queichheim entdeckt und fotografisch festgehalten hat. „Immer öfter wird der Bürgersteig zum temporären Basar“, berichtet er. Von Hosenanzügen und Spitzentischdeckchen über alte Ordner und Kerzenständer bis hin zu einem Bilderrahmen und Staubsauger-Zubehör – Passanten können bei diesem „Mini-Flohmarkt“ einfach so zugreifen. Die Bewohner des Hauses haben die ruhige Corona-Zeit wohl zum Ausmisten und Umgestalten genutzt – wie viele andere auch. Und was nicht mehr gebraucht wird, landet auf dem Sperrmüll, im Sozialkaufhaus – oder eben vorm Haus. Was der eine nicht mehr braucht, ist für den anderen vielleicht unverhofftes Glück. Und so manches Fundstück kann gerade bei hochsommerlichen Temperaturen sehr nützlich sein. Wer also noch eine blaue Kühlbox oder ein sommerliches Blümchenkleid sucht – einfach zugreifen.