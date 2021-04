In der Nacht auf Montag beschädigte ein bislang Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen eines in Landau abgestellten Fahrzeugs. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto war vom 18. April, 22.30 Uhr, bis zum 19. April, 8.15 Uhr, in der Limburgstraße abgestellt gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.