Die Alla-Hopp-Anlage in Ilbesheim hat übers Wochenende geschlossen. Schon am Freitag ist sie ringsum abgesperrt worden. Auf diese coronabedingte Vorsichtsmaßnahme hat sich der Gemeinderat verständigt, nachdem die Begegnungs- und Bewegungsstätte am vergangenen Wochenende total überfüllt war und die Abstandsregeln nur schwer eingehalten werden konnten. Ab Montag soll die Anlage wieder genutzt werden. Die Verantwortlichen wollen sich mit der Edenkobener Stadtverwaltung kurzschließen, die auch solch eine Anlage hat, um eine einheitliche Regelung für beide Spielstätten treffen zu können.