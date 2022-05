An der Tank- und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West“ haben Polizeibeamte am Sonntagabend den Alkoholpegel von 16 Lkw-Fahrern überprüft, die dort während des Sonntagsfahrverbots ausharrten. Wie die Polizei mitteilt, waren fünf der getesteten Fahrer tatsächlich alkoholisiert. Den niedrigsten Pegel hatte dabei ein Trucker mit 0,68 Promille. Spitzenreiter war ein Kollege, der es auf bemerkenswerte 2,34 Promille brachte. Fahrzeugpapiere und Fahrzeugschlüssel mussten die fünf Trunkenbolde bis zur Ausnüchterung an die Beamten abgeben.