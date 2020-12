Ein alkoholisierter 80-Jähriger hat am Samstagabend mit seinem Auto Herxheim unsicher gemacht. Laut Polizei fuhr der Herxheimer nach einem kurzen Einkaufsbesuch im Supermarkt gegen 18 Uhr mit seinem Citroën vom Parkplatz in Richtung St. Christopherus-Straße. Bereits an der Ausfahrt des Parkplatzes missachtete er die Vorfahrt eines anderen Autos. Dessen Fahrer musste in den Gegenverkehr ausweichen. Mit seiner Fahrweise fiel der 80-Jährige dann weiter auf, weil er links und rechts von der Fahrbahn abkam und die dortigen Hecken streifte. Das störte ihn aber nicht weiter, vielmehr setzte er seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort. Er zwang mit seiner Fahrweise einen weiteren Autofahrer dazu, über die Gegenfahrbahn auszuweichen. Unbeeindruckt fuhr der Senior auf der falschen Fahrspur weiter, bis ein entgegenkommender Autofahrer vor ihm anhielt und dadurch den Weg blockierte. Ein durch hinzugerufene Polizeibeamte durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Zeugen: Der 80-jährige war mit einem Wert von über einem Promille im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau melden sollen.