Ein Fahrgast hat in Offenbach in einem Linienbus dem Busfahrer ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei sollte dem stark alkoholisierten Mann die Mitfahrt verwehrt werden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19.18 Uhr in der Hauptstraße. Ein weiterer Fahrgast, der dem Fahrer helfen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei und blieb zunächst verschwunden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.