Zwei junge Männer aus dem Kreis Südliche Weinstraße mussten in der Nacht auf Samstag im Bereich des Philosophengartens in Landau die Fahrt mit ihren Motorrädern beenden. Wie die Polizei berichtet, haben sie beide zuvor zu tief ins Glas geschaut. Das konnten sie bei einer Kontrolle feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei den Männern einen Wert von 0,71 beziehungsweise 0,29 Promille. Da sich beide noch in der Probezeit befinden, müssen sie nun mit einem Bußgeld rechnen.