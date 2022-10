Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen mit einem geparkten Wagen im innerörtlichen Bereich von Großfischlingen kollidiert. Die aus dem Landkreis Germersheim stammende Frau meldete sich nach dem Unfall selbst bei der Polizeiinspektion in Edenkoben. Nach der Ankunft an der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug der Frau erlitt erheblichen Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung mit einhergehender Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.