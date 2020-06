In der Nacht zum Freitag sind sich um 1.20 Uhr in der Cornichonstraße zwei Freunde heftig in die Haare geraten. Der Grund: Ein 20-Jähriger war mit dem Auto losgefahren, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Sein 21-jähriger Kumpel nahm ihm deshalb den Schlüssel ab und parkte das Auto ein. Dummerweise waren die beiden jungen Männer so laut geworden, dass Anwohner die Polizei alarmiert hatten. Die stellte mit einem Atemalkoholtest fest, dass der 20-Jährige auf 1,19 Promille kam. Eigentlich schon tragisch: Auch der vernünftige 21-Jährige musste pusten, und bei ihm zeigte das Röhrchen 0,58 Promille an – knapp zu viel, sogar fürs Einparken. Der Jüngere muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Sein Freund kommt mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren davon. Aber auch das wird unangenehm: zwischen 0,5 und 1,09 Promille drohen bereits 500 Euro Geldstrafe, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.