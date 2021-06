Unter Alkoholeinfluss hat eine 51-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in der Theresienstraße in Rhodt einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam die Frau in Höhe der Alten Rebschule mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Wingertszeilen. Die Zusammenstöße waren so heftig, dass alle Airbags im Fahrzeug ausgelöst wurden. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.