Wie sind Jugendliche und junge Erwachsene für das Thema des riskanten Alkoholkonsums am besten zu sensibilisieren? Wie ist riskantem Konsum entgegenzuwirken? Sybille Slater und Isabel Schönfeld von der Fachstelle Sucht Landau haben im Kreis-Jugendhilfeausschuss eine erste Bilanz ihrer Arbeit gegeben. Seit vergangenem Jahr setzen sie das Alkoholpräventionsprogramm „Halt – Hart am Limit“ des Diakonischen Werks um, das an über 150 Standorten in Deutschland etabliert ist.

Die Fachkräfte gehen dorthin, wo gerne getrunken wird, so auch am Wochenende zusammen mit dem Blauen Kreuz zum Weinfest der Südlichen Weinstraße in Edenkoben. „Auf Weinfesten stehen mit unseren Themen – das geht nach bisheriger Erfahrung sehr gut, wir sind dort gern sichtbar und gut ansprechbar“, berichtet Sybille Slater. Prävention ist ein Baustein der Tätigkeit. Kollegin Isabel Schönfeld bearbeitet auf dem Feld der individuellen Ebene den anderen Baustein. Sie bietet Hilfe im Einzelfall an. Ziel ist, dass die Jugendlichen sich mit ihrem eigenen Verhalten auseinandersetzen und Hilfe bekommen.