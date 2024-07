Ein 63-Jähriger hat am Montag um 13.55 Uhr in der Lindenbergstraße in Landau mit seinem Leichtkraftrad einen Verkehrsunfall verursacht und wurde durch den Sturz verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Zum Unfallzeitpunkt stand er unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.