Am Dienstag gegen 1.45 Uhr kam es auf der L508 zwischen Pleisweiler-Oberhofen und dem Kreisel der B48 zu einem Unfall, wie die Polizei berichtet. Eine Fahrerin geriet in einer leichten Rechtskurve von der Straße, weil sie zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken hatte. Ihr Peugeot rutschte in den Bewässerungsgraben. Die Fahrerlaubnis war der 62-Jährigen bereits entzogen worden. An dem Auto entstand 3000 Euro Schaden.