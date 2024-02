Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend ist ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Karlsruhe an der Leonard-Eckel-Siedlung in Edesheim angehalten worden. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte, dass er mit fast einer Promille mit seinem Auto unterwegs war, teilt die Polizei mit. Die Beifahrerin bot an, die Fahrt nach der Kontrolle fortzusetzen. Da sie aber ebenfalls zuvor Alkohol konsumiert hatte und der Atemalkoholtest bei ihr sogar 1,5 Promille ergab, wurde ihr ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet nun neben einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten in Flensburg noch ein einmonatiges Fahrverbot. Die Fahrt nach Hause musste das Paar mit dem Taxi antreten.