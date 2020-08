Alizèe Dornier aus Siebeldingen hat bei der DAK-Dance-Challenge den zweiten Platz in der Altersklasse der Zwölf- bis 16-Jährigen in Rheinland-Pfalz und im Saarland geholt. Als Belohnung gibt es ein Überraschungsgeschenk der Krankenkasse. Wegen der Corona-Krise hatte die DAK in diesem Jahr einen Solo-Tanz-Wettbewerb anstelle ihres Dance-Contest gestartet. Videos wurden online eingereicht und sowohl von einer Jury als auch bei einem Online-Voting bewertet. Mehr als 1000 Teilnehmer haben sich bei dem Wettbewerb gemessen.

„Ich freue mich, dass eine Tänzerin aus unserer Region so gut abgeschnitten hat“, sagt Melanie Foos von der DAK in Landau. Das Leistungsniveau sei hoch gewesen. „Gerade jetzt ist es wichtig, mal abzuschalten von Schule, Arbeit oder sonstigen Verpflichtungen. Viele schaffen das sehr gut beim Tanzen“, ergänzt Foos. Zudem tue man mit dem Tanzen etwas Gutes für die Gesundheit.