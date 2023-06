Alles im grünen Bereich? Ja, sagt die Stadt: Algenteppiche, die sich auf dem gerade erst sanierten Schwanenweiher gebildet haben und sich ausbreiten, sind nach Angaben von Pressesprecherin Sandra Diehl kein Grund zur Besorgnis, sondern ein normaler Prozess in der Anfangsphase des Aufbaus des neu gestalteten Schwanenweihers. Die Algen seien sozusagen die Pioniere bei der Besiedlung von Gewässern. Die Abdichtung des Weihers war mit einer 30 Zentimeter dicken Schicht Aushub vom Weiherboden überdeckt worden. Diese versorge die Algen mit Nährstoffen, die Sonneneinstrahlung tue ein Übriges. Die Stadt räumt ein, jetzt in der Anfangsphase die Algen von Zeit zu Zeit abzufischen. Sie geht aber davon aus, dass die im Mai gesetzten Wasser- und Sumpfpflanzen am Rand und im Weiher sowie Schwimmpflanzen wie Seerosen Nährstoffe binden und die Wasserfläche beschatten werden. Mit zunehmendem Pflanzenwachstum werde sich die Algenbildung reduzieren und sich ein natürliches Gleichgewicht einstellen. Allerdings: es ist laut Verwaltung ganz wichtig, dass weder Wasservögel gefüttert, noch Fische eingesetzt werden. Die Wasserqualität wird regelmäßig überwacht.