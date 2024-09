Der 3. Oktober wird ein Festtag in Landau. Gefeiert werden der Nationalfeiertag, der Bréal-Marathon und die deutsch-französische Freundschaft. Am Vorabend des 68. Jahreskongresses der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa (VDFG) treffen sich die ersten Teilnehmer aus beiden Ländern bereits zu einem „Pfälzer Kennenlernabend“.

Der Kongress, der jedes Jahr abwechselnd in Deutschland und in Frankreich stattfindet, wird am Freitag, 4. Oktober, im Großen Saal der Festhalle von den beiden Verbandspräsidenten Jochen Hake und Jean-Michel Prats eröffnet. Wie die VDFG mitteilt, steht er unter dem Motto „Zivilgesellschaft. Engagiert. Grenzenlos.“ Als besonderer Gast hat sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zur Eröffnung angekündigt. Neben ihm werden auch Oberbürgermeister Dominik Geißler und – sofern er es terminlich schafft – Frankreichs Botschafter in Berlin, Francois Delattre, dabei sein.

Zu Beginn steht eine Interviewrunde zum Thema „Die Zivilgesellschaft und ihre Rolle in Frankreich und Deutschland heute“ auf dem Programm, das am Sonntag mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Die Zukunft der Versöhnung“ endet, die gemeinsam in Kooperation mit der Friedensakademie Landau organisiert wird. Am Samstag werden sich die Teilnehmer in Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden oder bei Besuchen vor Ort treffen und Themen behandeln, die in beiden Ländern von Bedeutung sind und bei denen es auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit ankommt. Erwartet werden mehr als 200 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands und Frankreichs.