Der Umbau macht Fortschritte: Aldi Süd eröffnet nach mehr als drei Monaten Umbauzeit seine Filiale in der Landauer Maximilianstraße wieder. Termin ist Donnerstag, 30. Juli. Das hat die Pressestelle des Unternehmens am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Der Markt wird 1240 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und nach einem neuen Konzept gestaltet werden, das Aldi Süd bei allen seinen 1890 Filialen in West- und Süddeutschland nach und nach umsetzen will. Aldi spricht von warmer Filialatmosphäre. Ein Bestandteil des Konzepts sind größere Glasflächen, mehr Platz in den Gängen und eine bessere Warenpräsentation. Teil der neuen Ausstattung ist ein erweitertes Brot- und Backwaren-Angebot einschließlich sogenannter Convenience-Artikel, also Halbfertig- oder Fertigprodukte, die vor Ort fertiggebacken werden. Bildschirme informieren über aktuelle und kommende Angebote. Nach Angaben von Filialleiter Udo Schneider gibt es in der Filiale rund 1500 Artikel, darunter auch Produkte aus kontrolliert ökologischem Anbau sowie laktosefreie und vegetarische Produkte. In der Filiale arbeitet ein 30-köpfiges Team. Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr. Angaben zu den Umbaukosten macht das Unternehmen nicht. Noch im Bau sind auch die 32 Studierendenwohnungen mit jeweils zwei bis drei Zimmern, die Aldi über dem Markt einrichtet und dem Studierendenwerk Vorderpfalz langfristig vermietet.