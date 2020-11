In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte, eine Tür im rückwärtigen Bereich eines Geschäfts in der Bornbachstraße in Landau aufzuhebeln. Als dies scheiterte, wurde das Geschäft auf dem Nachbargrundstück angegangen, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter hebelten eine Feuerschutztür auf, wodurch Alarm ausgelöst wurde. Der Täter flüchtete. An beiden Geschäften entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.