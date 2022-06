Bei den Entsorgern des Dualen Systems gibt es in verschiedenen Regionen Deutschland Lieferengpässe bei den gelben Wertstoffsäcken. Auch im Kreis Südliche Weinstraße können zurzeit nicht mehr bei allen Verbandsgemeindeverwaltungen und auch nicht bei der Kreisverwaltung Gelbe Säcke nachgefasst werden können. Darüber informiert der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Kreises, der jedoch nicht für die Gelben Säcke zuständig ist. Dies übernimmt hier in der Region die Firma Süd-Müll im Auftrag des Dualen Systems. Laut Kreis begründen die Lieferanten den Säckemangel mit knappen Rohstoffen und deren drastischer Verteuerung. Wenn Bürger keine Gelben Säcke mehr haben, sollen sie aktuelleigene, durchsichtige Kunststoffsäcke für alle gebrauchten Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundverpackungen nutzen. Sobald wieder Nachschub an Wertstoffsäcken eingetroffen ist, wird auch in der SÜW-Wertstoff-App darüber informiert.