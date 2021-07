Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung in Landau meldet seit Montag einen weiteren Corona-Fall in Landau. Allerdings handele es sich um eine nachträgliche Erfassung, teilt die Behörde mit. Im Kreis Germersheim ist kein neuer Fall aktenkundig geworden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Landau bei 2,1, im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,9 und im Kreis Germersheim bei 7,8.