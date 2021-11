Bei zwei zentralen Veranstaltungen der Frauen-Serviceclubs zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Landau und in Bad Bergzabern haben Aktivistinnen gefordert, jede Form von Gewalt zu ächten. Insbesondere Frauen und Mädchen sind von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen. In den 360 Frauenhäusern in Deutschland gibt es viel zu wenige Plätze. Im Südpfälzer Frauenhaus müsse jede zweite Frau abgewiesen werden, beklagte Frauenhaus-Vorsitzende Christine Altstötter-Gleich. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt versprachen, Projekte weiterhin zu unterstützen.

Gebäude in Orange

Am Rathaus, am Kreishaus Südliche Weinstraße und in allen sieben Verbandsgemeinden des Landkreises wurden am Donnerstag Fahnen als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gehisst. In Landau sind außerdem vier öffentliche Gebäude in orangefarbenes Licht getaucht worden: Rathaus, Altes Kaufhaus, Jugendzentrum und Festhalle. Die UN-Women-Aktion nennt sich „Orange The World“.