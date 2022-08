Am Samstag, 17. September, ist weltweiter World Clean Up Day. An diesem Tag gehen Millionen von Menschen auf die Straße und beseitigen gemeinsam illegal entsorgten Müll. Landrat Dietmar Seefeldt ruft Ortsgemeinden, Institutionen und Bürger dazu auf, ein Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt zu setzen.Dabei unterstützt der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Kreises teilnehmende Gemeinden, indem er Abrufbehälter aufstellen lässt. Seit der Vorankündigung im April hätten sich bereits einige Kommunen beim Kreis gemeldet, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt, der noch auf weitere Beteiligung hofft.

Geplant ist, dass der Müll in den Großbehältern für Restmüll der Gemeinden gesammelt wird. Die Kommunen können diese Behälter denn kostenlos leeren lassen nach einer vorherigen Meldung per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de. Sollten solche Behälter in der Größe 660 Liter oder 1100 Liter nicht vorhanden sein, können diese bis zum World Clean Up Day noch aufgestellt werden. Dazu setzen sich Interessierte mit Christoph Morio unter Telefon 06341 940425 in Verbindung. Ebenfalls können auch neutrale Säcke abgeholt werden, in denen der gesammelte Müll bereitgestellt werden kann. Alternativ wäre nach vorhergehender Absprache mit dem Eigenbetrieb eine kostenfreie Anlieferung bei den Wertstoffhöfen möglich. Firmen, Vereinen, Schulen und Kindergärten können ebenfalls ihr Engagement zeigen und den gesammelten Müll in ihren Großbehältern entsorgen – natürlich nach vorheriger Absprache mit dem Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft.