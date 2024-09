Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – Region Pfalz lädt für diesen Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, zu einem Aktionstag am Landauer Hauptbahnhof ein. Verteilt werden laut Mitteilung Tüten mit zwei Flyern, einem Kugelschreiber und einem Mini-Muffin. Der DGB wirbt mit dem Aktionstag für mehr Tarifverträge. Wer mit dem Schutz eines Tarifvertrages arbeite, habe einfach mehr in der Tasche. Nicht nur ein höheres Gehalt komme dabei heraus. Auch kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub gehörten dazu, teilt der DGB mit. Leider profitiere nur noch rund jeder zweite Beschäftigte in Deutschland von einem Tarifvertrag – weitaus weniger als in vielen europäischen Nachbarländern. Um die Entwicklung wieder umzukehren, mache sich der DGB für eine Tarifwende stark.