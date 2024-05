Landau. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie gibt es am Wochenende unter dem Motto „Vielfalt erleben!“ einen Informationsstand am Rathausplatz vor der Adler-Apotheke in Landau.

Der Aktionstag ist am Freitag, 17. Mai, und erinnert daran, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten strich. Der Infostand ist in Landau ist am Samstag.

Die Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel sowie Oberbürgermeister Dominik Geißler werden Grußworte sprechen. „Die Südpfalz ist bunt, und wir dulden keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung!“, sind sich die Verwaltungschefs einig. Der Arbeitskreis Idahobit – bestehend aus der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau, den „Queerulanten“ der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, Peter Karl vom Gloria, QueerNet Rheinland–Pfalz, dem offenen feministischen Treff der RPTU, dem Verein Engagement Landau, den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Landau sowie der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim und Privatpersonen aus der queeren Community – wird dort zwischen 10 und 15 Uhr für das Thema sensibilisieren. Um 10.30 Uhr gibt es eine Demo gegen Queerfeindlichkeit an der Roten Kaserne. Darüber hinaus sind queere Redebeiträge ab 11.30 Uhr am Infostand geplant. Eine Technoparty steigt um 20 Uhr in der Unikneipe „Fatal“.