Ein Team der Einrichtung Diakonissen Bethesda Landau übernimmt am Sonntag die Bewirtung der Gäste auf der Ringelsberghütte in Frankweiler. Von 9.30 bis 18 Uhr werden Mitarbeitende und Ehrenamtliche der Einrichtung hinter dem Tresen stehen oder Getränke, Suppe und Kuchen servieren. Die Aktion ist für einen guten Zweck. Der Erlös der selbstgemachten Speisen geht an den Förderverein Ein Hospiz für Landau-SÜW.